Gravina: richiesta di introdurre le 5 sostituzioni in Serie A

Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha annunciato al consiglio federale di oggi di aver inviato all’Ifab (International Football Association Board), ente che stabilisce le regole del calcio, la richiesta di poter applicare anche al campionato di Serie A l’utilizzo delle 5 sostituzioni in luogo di 3, come già avviene nei campionati di Serie C e Serie D. Lo riporta l’Ansa.

Attualmente, esiste la possibilità di sostituire fino a cinque calciatori, per ciascuna squadra, nel corso delle gare di Campionato Serie C e play-off e play-out, e di Supercoppa Serie C, nonché nelle gare del Campionato Nazionale “Dante Berretti” e Supercoppa “Dante Berretti”, organizzate dalla Lega Pro.