Grandi navi: Toninelli contro il prefetto

La questione grandi navi va avanti e questa volta il ministro Toninelli se la prende con il prefetto Vittorio Zappalorto.

Il ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli torna a far discutere, insieme alla questione delle grandi navi. In particolare, Luca Zaia e Luigi Brugnaro e lo hanno accusato di non essersi mai recato a Venezia.

A questo punto, Toninelli ha risposto dicendo: “Presto farò un sopralluogo insieme a Capitaneria di Porto, Autorità di sistema portuale e piloti per ispezionare tutti i siti ipotetici dove si potrà costruire il nuovo terminal crocieristico”.

Non solo, ha anche deciso di prendersela con il prefetto Vittorio Zappalorto: “Mi stupiscono le parole del prefetto che non dovrebbe entrare in un dibattito politico”.

Zappalorto ha infatti dichiarato che: “Bisogna decidere che cosa fare del futuro di Venezia se si vogliono tenere le navi bisogna scavare i canali e rinnovare il protocollo fanghi”.

Dopo le osservazioni di Toninelli, il prefetto ha replicato dicendo che: “Non ho mai inteso fare polemiche politiche con il ministro, non fa parte del mio ruolo istituzionale. Sono intervenuto solo per un problema di sicurezza nel quale anche io mi sento coinvolto come rappresentante dello Stato”.