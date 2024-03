Grande Fratello: Alfonso Signorini annuncia la Data della Finale in Diretta: “Preparatevi”

La Data Ufficiale della Finale del Grande Fratello Svelata da Alfonso Signorini

È confermato! Durante l’ultima diretta del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha rivelato la data ufficiale della tanto attesa finale: sarà trasmessa in prima serata su Canale 5 il prossimo lunedì 25 marzo 2024. Preparatevi per scoprire chi sarà il vincitore di questa emozionante edizione!

Una Sorpresa in Diretta: La Nuova Data della Finale del Gf

L’episodio più recente del Grande Fratello ha visto Alfonso Signorini aprire le danze con un annuncio che ha tenuto tutti con il fiato sospeso: la data della finalissima del reality show è stata anticipata rispetto alle indiscrezioni precedenti. Contrariamente a quanto suggerito da alcune voci, il verdetto non verrà emesso il 4 aprile ma già il 25 marzo:

“Mi è giunta voce che a Pomeriggio 5 si è parlato del 4 aprile come data della finale. Ma chi altro se non io dovrebbe darvi questa notizia? La finale, siete pronti? Ve lo dico io, dopo averlo tenuto segreto mentre tutti intorno lo sapevano, sarà il 25 marzo. Non vedevo l’ora di condividerlo con voi, oggi ho ricevuto il via libera. Tra soli tre episodi. Pubblico, preparatevi perché nelle ultime settimane dovrete votare per eliminare chi non volete vedere in finale. Natale con chi preferite, Pasqua con la famiglia!”

Questo annuncio è stato poi condiviso anche con i concorrenti:

“Vi svelo la data della finale del Grande Fratello. Il gran finale sarà lunedì 25 marzo, quindi a Pasqua state tutti comodi a casa vostra. Ma attenzione, dovrete essere pronti perché queste due settimane saranno cruciali: molte eliminazioni flash sono previste perché non tutti potranno arrivare in finale.”

Le Prime Finaliste e i Concorrenti Ancora in Gara

Le due prime finaliste di questa entusiasmante edizione del Grande Fratello sono Beatrice Luzzi e Rosy Chin. Chi si unirà a loro nel duello finale? Ricordiamo che i concorrenti ancora in corsa sono: Paolo Masella, Letizia Petris, Alessio Falsone, Anita Olivieri, Giuseppe Garibaldi, Massimiliano Varrese, Greta Rossetti, Sergio D’Ottavi, Perla Vatiero, Federico Massaro e Simona Tagli.