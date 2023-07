Grafico 1 | Posti letto negli esercizi ricettivi e presenze turistiche per Brand territoriale. Anno 2022 (posti letto per 100 abitanti, presenza per abitante)

Grafico 2 | Produttività del lavoro e costi medi del personale nei principali paesi europei. Imprese manifatturiere

Grafico 3 | Produttività del lavoro e costi medi del personale nei principali paesi europei. Totale imprese

Grafico 4 | Intensità energetica del PIL nei maggiori paesi europei. Anni 2012-2021 (chilogrammi di petrolio equivalente per mille euro, valori concatenati, anno di riferimento 2010)

Grafico 5 | Iniziative di tutela ambientale programmate dalle imprese manifatturiere nel periodo 2023-2025 (valori percentuali)

Grafico 6 | Produttività del lavoro delle imprese italiane per macro-settore, classe dimensionale e profilo innovativo. Anno 2020 (valori percentuali)

Grafico 7 | Esportazioni delle imprese italiane per macro-settore, classe dimensionale e profilo innovativo. Anno 2020 (valori percentuali)

Grafico 8 | Dinamica dell’export dell’industria manifatturiera, per forma di partecipazione alle catene globali del valore. Anni 2019-2022 (valori percentuali)