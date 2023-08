Questa analisi presenta un approfondimento integrato della popolazione anziana (persone di 65 anni e oltre) residente nelle città metropolitane. Si tratta degli enti territoriali di area vasta che hanno sostituito le province in 10 aree urbane di Regioni a statuto ordinario – Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria – a cui si aggiungono quattro città metropolitane di Regioni a statuto speciale – Palermo, Catania, Messina e Cagliari.

Si misura l’invecchiamento nelle città metropolitane e nei rispettivi contesti urbani costituiti dal comune capoluogo e dalle cinture urbane di primo e secondo livello. Si individuano le caratteristiche socio-demografiche e le condizioni di vita degli anziani residenti in questi territori mediante un set di indicatori demografici sulle famiglie unipersonali, sul livello di istruzione, sulla condizione professionale, sulle strutture in cui vivono, sul sistema pensionistico.

In analogia con la Statistica focus già pubblicata sui profili delle città metropolitane , si propone uno studio comparato dei rispettivi territori urbani per evidenziare diversità o fattori comuni rispetto a questo specifico target di popolazione in base alle dinamiche di evoluzione osservate nei contesti urbani.