GIUSTIZIA, DI MARCO (ANF): ABROGARE L’ABUSO D’UFFICIO? PROPAGANDA

iustizia, Di Marco (Anf): Abrogare l’abuso d’ufficio? Propaganda

L’Associazione nazionale forense: Poche barriere contro illeciti in PA

Bologna – “Attribuire un ruolo decisivo, nella riforma della giustizia

penale, all’abrogazione del reato di abuso d’ufficio è mera

propaganda”. La pensa così il Segretario generale dell’Associazione

nazionale forense (Anf), Giampaolo Di Marco che spiega: “Dal 15 ottobre

2020, epoca dell’ennesima ed ultima riformulazione dell’articolo 323 del

Codice penale, essa prevede ormai solo l’incriminazione delle condotte

dei dipendenti pubblici che non improntino l’azione amministrativa in

modo imparziale con conseguente danno economico altrui. Il suo ruolo nel

sistema di repressione penale, pur allo stato marginale e residuale,

resta funzionale per reprimere le condotte non sanzionabili dagli altri

reati più gravi contro la Pubblica amministrazione e per punire quei

dipendenti pubblici che non esercitino l’azione amministrativa in modo

indipendente ed imparziale nel rispetto dell’articolo 97 della

Costituzione”. Ciò detto, continua, i “cosiddetti rimedi preventivi

previsti dal legislatore, quali ad esempio i piani anticorruzione o

l’adozione della Direttiva Europea 2019/1937 relativa alla protezione di

persone che segnalano le violazioni delle norme nazionali o dell’Ue sono

di fatto insufficienti a reprimere le condotte illecite di ‘abuso’ dei

dipendenti pubblici”.

E sulle intercettazioni: per Di Marco, è “di pregio la parte della

riforma relativa alla tutela dei terzi ‘estranei’ all’indagine (rispetto

al procedimento in cui esse sono captate) ed i divieti di pubblicazione

del loro contenuto introdotti. Insidioso invece il rinvio ai decreti

ministeriali, normativa di rango secondario, per l’individuazione delle

modalità di archiviazione e conservazione delle captazioni acquisite in

pendenza del procedimento penale”.