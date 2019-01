Giuseppe Telesca presenta il suo primo disco a Potenza

Venerdì 4 gennaio il cantautore lucano Giuseppe Telesca presenterà a Potenza il suo primo lavoro discografico “Non ho la voce giusta”, di matrice pop.

Il musicista e cantautore lucano Giuseppe Telesca presenterà al pubblico il suo primo lavoro discografico, nove brani che compongono un album dal titolo “Non ho la voce giusta”. L’incontro di presentazione si terrà venerdì 4 gennaio presso il circolo culturale Gocce d’Autore di Potenza (vico f.lli Marone 12, lato, Piazza Giacomo Matteotti), a partire dalle 19. L’esibizione del disco sarà animata da un dialogo tra il musicista e i giornalisti Massimo Brancati ed Eva Bonitatibus. Gli organizzatori descrivono il lavoro di Telesca come “Un incontro tra melodia, poesia, improvvisazione e interplay”.

L’album è composto da nove tracce “di chiara matrice pop”, arricchite con “suggestioni jazzistiche”. Sarà presentato in due momenti, il primo a partire dalle 19 e il secondo dalle 20:30, e in entrambi i casi l’ingresso sarà libero. Il titolo dell’album vuole essere un omaggio alla diversità, “alla possibilità di fare nuova musica bypassando lo stereotipo del cantante moderno. Ammettere di non avere ‘la voce giusta per la pubblicità’ è un modo per spostare l’attenzione sulle storie, sulle raffinatezze sonore e su un modo di fare canzone lontano dai cliché dell’immagine”.

Tutti e nove i brani sono stati composti, arrangiati ed eseguiti dallo stesso Telesca, che è voce, pianoforte e chitarre. Altri noti artisti della Basilicata hanno partecipato al progetto, come Gerardo Grande alle chitarre, Frank La Capra al basso e Fausto Picciani alla batteria. Una formazione tutta lucana che “ha saputo interpretare il linguaggio radiofonico con la sottile profondità del jazz”.