Giunta: i provvedimenti approvati oggi 4 aprile

(REGFLASH) Pescara, 4 apr. La Giunta regionale, riunita in seduta ordinaria, a Pescara, ha approvato, su proposta del presidente, Marco Marsilio, nell’ambito della Strategia di Specializzazione Intelligente S3, la relazione di autovalutazione inerente alla condizione abilitante di “Buona Governance della Strategia di Specializzazione Intelligente” per il periodo di programmazione 2021-2027, che definisce le priorità e gli ambiti di specializzazione su cui concentrare gli investimenti dei fondi strutturali in materia di ricerca e innovazione. La Strategia di Specializzazione Intelligente, nello specifico, si configura come una strategia trasversale ai Fondi Strutturali e agli strumenti di programmazione regionali, un insieme integrato di strumenti ed azioni in grado anche di rafforzare la capacità del sistema regionale di attrarre risorse dai Programmi nazionali ed europei a sostegno di Ricerca e Innovazione.