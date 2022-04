(REGFLASH) Pescara, 22 apr. Si è riunita oggi la Giunta regionale per l’approvazione dei seguenti provvedimenti: approvata la programmazione di interventi per l’annualità 2022, in relazione ai cambiamenti climatici a seguito di segnalazioni pervenute per la costa abruzzese. Le priorità, per un importo totale di 1 milione 225mila euro sono le seguenti: