(REGFLASH) Pescara, 14 apr. La Giunta regionale, presieduta dal presidente Marco Marsilio, su proposta dell’assessore Daniele D’Amario, nell’ambito del PNRR, ha approvato le Linee di indirizzo per la pubblicazione dell’avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 –Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.2: “Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale” finanziato dall’Unione europea –NextGenerationEU.2. Con Decreto del Ministero della Cultura del 18 marzo 2022 sono state assegnate alla Regione Abruzzo 6milioni 454mila 237 euro in relazione all’Investimento 2.2: “Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale”, componente 1, del PNRR per finanziare almeno 43 interventi, per un contributo massimo di 150mila euro ognuno.