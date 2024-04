Giubileo a Roma: Avanzano i Lavori a Piazza Pia per lo Scavo del Sottovia

Lavori in Corso: Trasformazioni Urbane per il Giubileo

I lavori nella suggestiva cornice di Piazza Pia procedono senza intoppi, seguendo rigorosamente il piano temporale stabilito. Il cantiere, avviato nell’agosto del 2023, mira alla sua conclusione entro l’8 dicembre 2024.

Il Progetto: Un Percorso Pedonale di Prestigio

Il progetto prevede l’estensione del sottovia in Sassia per creare un unico e significativo percorso pedonale che abbracci l’area di Castel Sant’Angelo e Piazza San Pietro.

Fasi dei Lavori

La prima fase ha visto concentrare gli sforzi sulla demolizione e lo spostamento di due collettori fognari, fondamentali per la realizzazione del nuovo sottovia.

Progressi Attuali

Al momento, Anas, l’ente attuatore dell’opera, sta completando i lavori relativi ai collettori, avendo già demolito e sostituito il primo collettore. Ora, con la messa in funzione del nuovo collettore scatolare il 15 aprile, si è proceduto all’inversione del sistema di pompaggio per deviare nuovamente i flussi idraulici e permettere la demolizione del secondo collettore.

Prossimi Passi

Contestualmente alla demolizione del secondo collettore, Anas ha già avviato la costruzione dei pali di sostegno per il nuovo tunnel, in modo da essere pronti per l’inizio degli scavi.

Avanzamento dei Lavori

Con questi importanti passi in avanti, il cantiere ha raggiunto il 40% di completamento complessivo, dimostrando l’efficienza e la tempestività delle operazioni.