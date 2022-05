25 maggio 2022

(AVN) – Venezia, 25 maggio 2022

“Ancora una volta avremo la conferma che non c’è Giro senza Veneto e non c’è Veneto senza Giro. Si presentano tre giorni che faranno di questo Giro d’Italia un’edizione memorabile per gli appassionati di ciclismo e per tutta la nostra regione. La nostra terra, infatti, sarà attraversata da tre tappe che non solo condenseranno la grande passione per le due ruote ma offriranno uno spaccato unico di bellezza veneta dalle Dolomiti alle Colline del Prosecco fino alle colline veronesi e l’Arena, onorando anche lo spirito del fare nel centenario della nascita di Giovanni Pinarello, leggendario imprenditore e sportivo simbolo mondiale della bicicletta”.

Così il Presidente della Regione saluta la 105. Edizione del Giro d’Italia che domani farà il suo ingresso nel Veneto con la 18. tappa Borgo Valsugana – Treviso. Sarà seguita dalla quella dolomitica di sabato 28, Belluno – Passo Fedaia, e la cronometro individuale di domenica a Verona.

Il Governatore parteciperà tutti e tre gli appuntamenti.

Domani, giovedì 26, sarà presente al traguardo a Treviso dalle 16.30.

Sabato 28, per la 20. tappa, sarà presente alla partenza a Belluno dalle 11:30 e al traguardo a Passo Fedaia dalle 16.45.

Domenica 29 maggio dalle 13.30 assisterà alla tappa cronometro individuale e alla premiazione conclusiva.