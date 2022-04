(REGFLASH) Pescara, 26 apr. – Nei giorni di giovedì e venerdì il Neet Working Tour farà tappa a Chieti. Organizzata dal ministero delle Politiche giovanili in collaborazione con l’Agenzia nazionale per i giovani, con l’Agenzia nazionale per le Politiche attive del lavoro e Carta nazionale giovani, l’iniziativa ha l’obiettivo principale di coinvolgere i giovani Neet in azioni di formazione e avviamento al lavoro. I Neet, i giovani di età compresa tra i 14 e i 35 anni, sono coloro che non studiano, non lavorano e non fanno formazione. Le ultime statistiche su questa categoria danno numeri in crescita a causa dell’emergenza sanitaria che ha fatto registrare una forte contrazione della domanda sul mercato del lavoro e una riduzione dell’offerta formativa. In questo senso, l’iniziativa nazionale vuole riannodare i fili di un confronto con quei giovani che sentono la necessità di entrare nel mercato del lavoro e che per questo necessitano di un supporto specifico. La due giorni di Chieti, unico appuntamento regionale, si terrà presso la Facoltà di lettere al Campus universitario dove arriverà uno speciale truck che ospiterà un palco e sarà allestito un vero e proprio “villaggio”, dove i giovani potranno ricevere informazioni e supporto. Il truck, inoltre, ospiterà la stazione radiofonica ANG In Radio che seguirà tutte le tappe del tour offrendo ai giovani presenti la possibilità di raccontarsi e a quanti seguono on line l’iniziativa di vivere e condividere l’esperienza. L’ingresso e la partecipazione sono gratuiti. Per avere accesso a tutte le attività, è necessario iscriversi compilando il seguente form: https://forms.gle/XeosJwxDcrwhD6dTA (REGFLASH) IAV 220426