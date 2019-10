Giovane detenuto muore in carcere a Marassi

La scorsa notte un detenuto magrebino di 29 anni è morto nel carcere Marassi, probabilmente d’infarto. A darne notizia è il segretario regionale della Uil Penitenziari Fabio Pagani, che aggiunge, «l’immediato intervento della polizia penitenziaria e dei sanitari, che hanno tentato di rianimarlo, nulla hanno potuto e non ci è stato niente da fare per il giovane ventinovenne».

«Sarebbe un errore rubricare come ‘morte per malattia’ il decesso di quest’uomo – afferma Pagani – perché il problema è il contesto in cui è avvenuta. Nel carcere di Marassi, su una capienza regolare di 430 detenuti, a oggi ne sono ristretti circa 750. Al 30 giugno i detenuti nei 190 istituti di pena erano 60.552, in sei mesi sono cresciuti ancora di 867 unità e di 1.763 nell’ultimo anno. I posti disponibili sono 50.496 con un tasso di sovraffollamento del 119,8 %».

«Aumentano inoltre aggressioni ai danni della polizia penitenziaria e suicidi. L’auspicio – conclude Pagani – è che il governo ‘giallorosso’, Bonafede in testa, lavorino per sostenere lo sforzo organizzativo e innovativo posto in campo dall’amministrazione penitenziaria (sulla carta) garantendo mezzi e risorse idonee oltre a mettere in campo misure concrete (strutturali, giuridiche e organizzative) per garantire un trattamento dignitoso e rispettoso della persona in regime carcerario e soprattutto che tenga conto delle condizioni lavorative della polizia penitenziaria».