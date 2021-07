Giovane coppia muore in mare in Salento

Sono morti annegati Pia Patruno e Rosario Francesco Mancino i due giovani turisti di Cerignola, di 27 e 29 anni, rinvenuti privi di vita nello specchio d’acqua antistante la Baia dei Turchi ad Otranto. I due erano amici e sulla spiaggia c’era invece il fidanzato di lei.

In un primo momento si era creduto che i due giovani fossero precipitati dalla scogliera, ma la dinamica è stata ricostruita da carabinieri e militari della Capitaneria di Porto di Otranto che hanno ascoltato alcuni bagnanti i quali hanno riferito di aver visto in difficoltà la ragazza che è poi sparita tra le onde. Quel tratto di costa è molto insidioso per i nuotatori non esperti e anche per chi non conosce la zona perchè, spiegano gli esperti, in determinate condizioni meteomarine come quelle di oggi, con mare agitato e vento di maestrale, si creano correnti a mulinello che trascinano i bagnanti verso il fondale, inizialmente poco profondo e che poi scende improvvisamente. I primi a soccorrere i due giovani sono stati alcuni bagnanti medici e il bagnino che hanno tentato manovre di rianimazione in attesa dell’arrivo del 118.