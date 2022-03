In occasione dell’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, la CNA vuole rendere omaggio alle donne imprenditrici anche attraverso un’indagine svolta grazie al lavoro e alla collaborazione con il nostro Centro Studi.

In una data storicamente dedicata alle conquiste economiche, sociali e politiche del gentil sesso, occorre sottolineare il ruolo di tutto rilievo che le donne hanno guadagnato negli anni con tenacia, sacrifici e caparbietà in un mondo, quello dell’impresa, un tempo ad esclusivo appannaggio degli uomini. Ciò non significa che il gender gap sia stato colmato: molta è la strada da percorrere perché le differenze di genere possano dirsi superate…ma noi tutte/i stiamo lavorando perché’ questo accada.

I settori dove operano principalmente le donne imprenditrici sono i servizi. E in particolare iservizi alla persona, un aggregato che comprende parrucchieri, centri estetici, tinto-lavanderie, nel quale il tasso di imprenditorialità femminile raggiunge il 52%.