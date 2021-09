Giornata della pace, Biden all’Onu, ‘Inizia una nuova era di diplomazia e pace’

“Lavoriamo insieme per combattere la pandemia, il cambiamento climatico e difendere i diritti umani”: è l’appello lanciato da Joe Biden nel suo primo intervento all’assemblea generale dell’Onu, cosa di cui si è detto “onorato”. “La mia amministrazione” vuole aprire “una nuova era di diplomazia” dopo la fine della guerra in Afghanistan e “guiderà il mondo verso un futuro più pacifico”: lo ha detto Joe Biden nel suo primo intervento all’assemblea generale dell’Onu. Un futuro, ha aggiunto, che dipende comunque dalla capacità di agire insieme.

“Continueremo a difenderci dal terrorismo e ad usare la forza se necessario ma come ultima risorsa, e lo dobbiamo fare con il consenso degli americani e in concertazione con i nostri alleati e i nostri partner”: lo ha detto il presidente Usa Joe Biden parlando all’Assemblea generale dell’Onu. Gli Usa non cercano una nuova guerra fredda e sono pronti a lavorare con qualsiasi nazione che persegua decisioni pacifiche: lo ha detto Joe Biden nel suo primo intervento all’assemblea generale dell’Onu, in riferimento alla Cina.

Nel suo primo intervento, durato 34 minuti, all’assemblea generale dell’Onu Joe Biden ha annunciato un impegno di 10 miliardi di dollari contro la fame nel mondo e per investire nel sistema alimentare negli Usa e all’estero. “Scegliamo di costruire un futuro migliore, noi e voi, non possiamo permetterci di perdere altro tempo.

Mettiamoci al lavoro, costruiamo quel futuro migliore ora: possiamo farlo, è nel nostro potere e nelle nostre capacità” ha concluso Biden

MEDIORIENTE– Joe Biden ha ribadito nel suo primo intervento all’assemblea generale dell’Onu il saldo sostegno degli Usa a Israele ma ha detto che continua a credere nella soluzione dei due Stati, a suo avviso “la via migliore” per risolvere il conflitto israelo-palestinese.

IRAN – Gli Stati Uniti sono pronti a tornare all’accordo sul nucleare iraniano se l’Iran farà lo stesso: lo afferma Joe Biden parlando all’Onu, ribadendo come gli Usa restino impegnati ad impedire a Teheran di avere un’arma nucleare.

UE –“L’Ue è un nostro partner fondamentale nelle sfide su clima e sicurezza”: lo ha detto Joe Biden nel suo primo intervento all’assemblea generale dell’Onu, tendendo una mano all’Europa sullo sfondo della crisi dei sottomarini.

CLIMA – Joe Biden ha annunciato all’assemblea generale dell’Onu l’intenzione di raddoppiare il contributo per la lotta al cambiamento climatico. “Questo renderà gli Usa leader nel finanziamento”, ha affermato, assicurando che lavorerà con il Congresso per questo obiettivo. Il precedente impegno degli Stati Uniti per il finanziamento ai Paesi vulnerabili sul clima era di 5,7 miliardi di dollari. E ha assicurato che i Paesi ricchi “saranno in grado di raggiungere l’obiettivo di mobilitare 100 miliardi di dollari” all’anno come azione contro il surriscaldamento climatico.