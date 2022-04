Giornata della consapevolezza sull’autismo. Orlando e Zito: “Si deve fare di più”

Notizie



Oggi è la Giornata mondiale della consapevolezza sull’Autismo, istituita dalle Nazioni Unite per sensibilizzare l’opinione pubblica su un disturbo molto diffuso e per il quale resta ancora molto da fare.

In occasione di questa giornata, l’Associazione A.G.S.A.S. Onlus (Associazione Genitori Soggetti Autistici Solidali) ha organizzato alla Cala, sotto la direzione artistica di Pippo Buscemi e patrocinata dal Comune di Palermo e dall’Assessorato alle CulturE, un’estemporanea di pittura dal titolo “l Pittori abbracciano i bambini autistici Ucraini”.

“Chi soffre di questo disturbo – ha dichiarato il sindaco Leoluca Orlando – deve essere aiutato a comunicare. E questo è un obiettivo che riguarda tutti perché si deve fare nelle scuole, in strada, all’interno dei luoghi sportivi, in tutta la città. L’amministrazione comunale, in questi anni, si è molto impegnata per sensibilizzare i cittadini sul tema attraverso iniziative che hanno riguardato in particolar modo il mondo della scuola. Ma si deve fare di più. Quest’anno il Comune ha patrocinato una estemporanea di pittura alla Cala e per la quale ringrazio l’Agsas Onlus e la cooperativa sociale Autismi. Il ricavato sarà interamente donato ai Centri per bambini autistici dell’Ucraina. In questo giorno di impegno, siamo tutti chiamati a fare un piccolo grande gesto che può cambiare la vita di tanti”.

Per l’assessore alle Culture, Mario Zito “un’iniziativa dall’alto valore simbolico in un momento in cui agli artisti viene richiesto di rispondere alla guerra con le proprie ‘armi’: pennelli, colori, tele…”.