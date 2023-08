Agli occhi dei più scettici, “facilità di accesso” potrebbe apparire come sinonimo di “assenza di sicurezza”, ma a sfatare questo falso mito ci pensa il mondo del gioco online. In particolar modo, del gioco da mobile.

La diffusione a macchia d’olio dei dispositivi mobili ha favorito l’approdo di tutti i settori in queste tecnologie ormai a portata di mano di tutti. Con il cellulare e con il tablet, infatti, è possibile collegarsi a qualsiasi piattaforma che prima si raggiungeva da una postazione fissa, al punto che il mobile ha sostituito il fisso nella maggior parte delle abitazioni.

È sufficiente scaricare un’applicazione sul cellulare per poter entrare in contatto con tutte le realtà che più interessano agli internauti e, fra queste, rientra il mondo del gambling.

Giochi online sul cellulare

Sono tantissimi gli appassionati di giochi online che scelgono di connettersi dal proprio dispositivo mobile piuttosto che recarsi fisicamente presso una sala giochi o una sala scommesse, forti del fatto che l’esperienza di gioco online è ormai diventata realistica e interattiva al pari di quella live.

Non è più necessario entrare in un casinò per giocare a poker, alla roulette, al blackjack e alle slot machines poiché, grazie ai progressi evolutivi della tecnologia mobile, tutti questi giochi possono entrare dentro a uno smartphone e in qualsiasi luogo ci si trovi.

L’offerta è molto vasta e in grado di soddisfare le esigenze di ogni giocatore, principiante o esperto, tendendo sempre un occhio di riguardo nei confronti della sicurezza di gioco, come fa Rabona Scommesse, ad esempio, un bookmaker che offre ai giocatori italiani la possibilità di fare scommesse online, scommesse live, giocare agli sport virtuali e ai tornei di casinò live.

È chiaro che, per avere la certezza di giocare in piattaforme sicure e affidabili, bisogna imparare a sapersi districare tra i meandri del mercato, in cui compaiono ogni giorno nuove offerte, dal momento che non tutte le app sono legali e il giocatore rischia di cadere vittima di truffe o furto dei dati sensibili.

Come scegliere le app di gioco

È importante scegliere solo app affidabili di casino mobile, cioè quelle in cui gli utenti possono effettuare transazioni sicure e proteggere i propri dati personali, poiché dotate di misure di sicurezza avanzate di protezione dei dati personali e finanziari dei giocatori. Inoltre, queste app dispongono di una vasta offerta di giochi, con un’interfaccia facile da utilizzare e un servizio clienti sempre pronto h24 a rispondere a qualsiasi domanda e risolvere ogni dubbio. Per fare questa scelta, oltre a controllare la compatibilità dell’app con il proprio dispositivo (iPhone o Android), si consiglia di leggere le recensioni degli utenti che la utilizzano già.

Fatte queste verifiche, l’utente può procedere a scaricare l’applicazione del casinò sul cellulare ed effettuare la registrazione inserendo alcuni dati personali: nome e cognome, data di nascita e indirizzo e-mail, nome utente e password.

Si ricorda che solo i maggiorenni possono registrarsi in queste piattaforme e che il gioco in Italia è vietato ai minori di 18 anni. La sicurezza e il gioco responsabile, infatti, sono i capisaldi di una piattaforma affidabile, e per questo vengono stabiliti dei limiti di deposito e di scommessa.

A questo punto, non resta che accedere all’area personale e iniziare a giocare alla vasta offerta che la piattaforma propone, spaziando dai giochi classici come la roulette e il blackjack, fino ad arrivare alle slot machines più moderne. Nella maggior parte dei casi, i bookmakers più affidabili danno la possibilità di iniziare a giocare e fare pratica senza utilizzare soldi veri, per offrire agli utenti un’esperienza di gioco responsabile e sicura sui dispositivi mobili.