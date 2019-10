Già agli arresti domiciliari minaccia e aggredisce il padre: arrestato

Un uomo ai domiciliari nella casa del padre di 81 anni lo minaccia e lo aggredisce.

Nonostante fosse già in regime di arresti domiciliari nell’abitazione del padre 81enne che lo aveva accolto per non farlo rimanere in carcere, lo ha aggredito

Non solo, lo ha anche minacciato di morte con un coltello. Per questo i carabinieri della stazione di Colleferro hanno arrestato il figlio violento 45enne.

L’uomo era già stato arrestato tempo fa dai carabinieri per stalking nei confronti dell’ex compagna e per questo portato nel carcere di Velletri.

Solo in seguito, il padre di 81 anni, per farlo uscire dal carcere, si era offerto di fargli scontare gli arresti domiciliari a casa. Il 45enne, allora, è riuscito ad ottenere gli arresti domiciliari.

L’uomo però ha continuato ad essere violento, tanto che i carabinieri sono dovuti intervenire in più di un’occasione. I militari nei vari interventi hanno accertato non solo episodi di violenza domestica nei confronti dell’81enne, ma anche come il 45enne abbia continuato ad avere comportamenti persecutori nei confronti dell’ex compagna 28enne.

Una situazione che deve essere fermata. Probabilmente, il 45enne non potrà continuare a stare agli arresti domiciliari e dovrà tornare in carcere.