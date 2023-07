Il 13 luglio 2023, l’Istat rende disponibili sul data warehouse I.Stat – nel tema “Conti nazionali”, sottotema “Conti ambientaliGettito delle imposte ambientali” – i dati sul gettito delle imposte ambientali per gli anni 2008-2022, articolato per categoria – energia, inquinamento, trasporti e risorse – e unità che lo corrisponde: attività economiche (secondo la classificazione Ateco), famiglie residenti e unità non residenti. A partire da questa edizione, le stime del gettito delle imposte ambientali per l’ultimo anno di elaborazione sono articolate non solo per categoria, come nelle precedenti edizioni, ma anche per unità che corrisponde l’imposta.

Le imposte ambientali, in quanto appartenenti all’insieme più generale delle imposte, costituiscono prelievi obbligatori non commisurati ai benefici che il singolo riceve dall’azione delle amministrazioni pubbliche. Un’imposta è ambientale se la sua base impositiva è ‘costituita da una grandezza fisica (eventualmente sostituita da una proxy) che ha un impatto negativo provato e specifico sull’ambiente’. Tale approccio, mutuato dalle linee guida internazionali per la compilazione di statistiche sulle imposte ambientali, assegna un ruolo fondamentale alla base impositiva al fine di stabilire l’inclusione o meno di una imposta nell’insieme delle imposte ambientali, prescindendo dalle finalità del gettito espresse dal legislatore. Quindi il gettito derivante dalle imposte ambientali può essere, nella formulazione normativa, esplicitamente destinato a finalità ambientali (cosiddette imposte “di scopo”), oppure no. Le finalità ambientali comprendono la protezione dell’ambiente (in cui rientrano ad esempio la gestione dei rifiuti e la bonifica dei suoli inquinati) e la gestione delle risorse naturali (ad esempio misure per l’efficienza energetica o la produzione di energia da fonte rinnovabile).

Le serie sono coerenti con i dati delle Imposte e contributi sociali diffusi ad Aprile 2023 in I.Stat – tema “Conti nazionali”, sottotema “Conti e aggregati economici delle Pubbliche AmministrazioniConto annualeImposte e contributi sociali per sottosettore”, che costituiscono la principale fonte per le stime.

La serie è diffusa anche tramite IstatData, la nuova banca dati in cui saranno progressivamente migrati tutti i contenuti di I.Stat. Fino al completo trasferimento dei dati i due sistemi coesisteranno.

Per informazioni

Servizio Domanda finale, input di lavoro e capitale, conti ambientali

Angelica Tudini

tel. 06 4673.3136

tudini@istat.it

Ilaria Piscitelli

tel. 06 4673.3165

piscitelli@istat.it