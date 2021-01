L’autorità tedesca per i vaccini ha ribadito la sua raccomandazione di non autorizzare il vaccino anti-Covid prodotto da AstraZeneca per le persone di età pari o superiore a 65 anni, assumendo un punto di vista opposto rispetto al regolatore europeo Ema. “Il vaccino è attualmente consigliato in considerazione dei dati disponibili solo per le persone di età compresa tra 18 e 64 anni”, ha detto questa autorità in un parere reso pubblico.