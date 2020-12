Genova- tra le vie del centro arrivano le frecce direzionali per i pedoni

Non solo l’ordinanza che vieta il transito delle auto e dei mezzi privati lungo via XX Settembre a Genova per il fine settimana. Ma per regolare quello che è il tradizionale shopping natalizio arrivano nelle vie genovesi più frequentate anche gli indicatori di marcia. Delle frecce posizionate per terra nelle vie pedonali più frequentate che dividono la strada proprio come nel traffico cittadino. A destra si va da una parte, a sinistra si prosegue in direzione opposta. Una misura che ha l’obiettivo di evitare incroci e quindi limitare il più possibile le situazioni di contatto. Ora resta da capire se i genovesi rispettaranno questa misura. I controlli per il rispetto delle misure andranno avanti anche in questo fine settimana.