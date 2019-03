Genova rivuole il camion scampato al crollo del Ponte Morandi

Il giorno del crollo del ponte Morandi quel camion si era salvato per un soffio e le immagini del mezzo, fermo a pochi metri dal baratro, sono diventate simbolo della tragedia. In seguito il camion, appartenente a una catena di supermercati, era stato messo in vendita ed era finito a Dalmine, parcheggiato sul piazzale della Italcar, un’azienda che commercia in veicoli industriali. Ora però Genova rivuole il suo simbolo. L’azienda genovese che lo aveva ceduto, infatti, ha preso contatti per riaverlo. Intanto, in molti a Dalmine hanno cominciato a fermarsi per scattare foto o addirittura selfie.