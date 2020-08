Genova prepara le scuole al ritorno sui banchi di scuole per tutti gli alunni

I dirigenti scolastici, dal canto loro, si stanno attrezzando ripensando gli spazi e e aule in modo da garantire la distanza di sicurezza tra gli alunni. La ministra dell’Istruzione Azzolina, in visita a Genova a inizio agosto, aveva rassicurato sul fatto che bambini e ragazzi torneranno regolarmente a scuola, confermando che «abbiamo ancora qualche piccolo problema di spazi, ma comunque minore rispetto alla situazione che avevamo a inizio luglio. Ho assicurato agli enti locali che arriveranno altri soldi per prendere in affitto altri locali per le scuole che ne avessero necessità, mentre l’organico lo metterà il Ministero dell’Istruzione, più personale sia docente sia Ata». Diversi istituti hanno già previsto spazi all’aperto, quando possibile, per le lezioni, come la Don Milani, che nei giardini Tito Rosina, al Carmine, ha già ricavato alcune aule all’aperto.