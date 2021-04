Genova- donna anziana derubata in casa per un valore di 30mila euro

Una novantenne è stata raggirata e derubata di oltre trentamila euro di gioielli e soldi in contanti da una donna incontrata nel portone di casa che si era offerta di aiutarla a rientrare nel suo appartamento. È successo in via dei Platani a Marassi. L’anziana si è accorta che la donna le aveva rubato tutti i preziosi ricordi di una vita che custodiva in camera da letto quando ormai la sconosciuta era lontana. La novantenne, scossa per l’accaduto, ha telefonato e avvertito la figlia che ha lanciato l’allarme al 112 della polizia. Le indagini per identificare la ladra sono state avviate dai poliziotti delle volanti e saranno poi proseguite e approfondite dagli investigatori della squadra mobile e della scientifica.