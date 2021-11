Genova, cinghiale si rintana in un condominio a Pegli: un ferito all’Evangelico

Prima una scorribanda per il quartiere, poi all’arrivo delle forze dell’ordine si è rintanato all’interno di un condominio. Non stiamo parlando di un ladro o un criminale in fuga, ma di un cinghiale che nella notte a Genova Pegli ha tenuto svegli diversi residenti. L’ungulato, infatti, è stato segnalato nel corso della serata finché non si è introdotto all’interno di un cortile in via Salgari. Una persona sarebbe rimasta lievemente ferita dall’animale e portata in codice verde all’ospedale Evangelico di Voltri.

Si è reso necessario, però, l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco, della polizia di Stato e della guardia zoofila ambientale attorno alle 2:45. Le sorti del cinghiale, tra tutti forse il più spaventato, non sono state delle migliori poiché mentre si dava all’ennesima fuga è caduto da un muraglione. Non è la prima volta per i pegliesi che si trovano un esemplare tra le loro vie, così come la situazione è calda in tutta la città di Genova, da Sturla alla Val Bisagno. La preoccupazione, per molti, è che prima o poi avvenga un grave incidente stradale, vista la cospicua e assidua presenza di vere e proprie ‘famiglie’ attirate dai rifiuti.