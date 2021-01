Genova- bar multato e licenza sospesa per violazione sanitaria e di igiene

Violazioni in materia sanitaria e di igiene e violazioni sulla normativa del lavoro. Questo hanno riscontrato i carabinieri della compagnia di Arenzano durante un servizio coordinato di controllo del territorio in un bar sul lungomare di Pegli. Si tratta del bar Amleto. La multa comminata alla titolare è stata salatissima: 46 mila euro, oltre alla sospensione dell’attività imprenditoriale. L’operazione, predisposta dal comando provinciale di Genova, si è svolta in collaborazione con il Nas, il Nucleo ispettorato del lavoro e con l’ausilio dei carabinieri cinofili di Villanova d’Albenga. Nell’ambito della medesima attività è stato denunciato un 59enne per guida in stato di ebrezza alcolica e veniva data esecuzione dell’Ordinanza della misura cautelare degli arresti domiciliari a un uomo genovese.