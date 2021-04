genova- Accesso a numero chiuso per le zone a rischio assembramento

Il Comune di Genova sta valutando di introdurre l’accesso a numero chiuso in quelle zone della città particolarmente di richiamo per le persone e quindi a forte rischio assembramento. Nel mirino ovviamente Boccadasse e la passeggiata di Nervi, dove già la scorsa estate erano stati presi provvedimenti del genere.

La notizia arriva direttamente dal sindaco Marco Bucci che, durante il consueto punto stampa di aggiornamento sull’andamento della pandemia da Covid in corso, ha dichiarato che la civica amministrazione è al lavoro per introdurre queste restrizioni localizzate: “Saranno operativi nel fine settimana dopo Pasqua e probabilmente per i successivi – il prossimo, quello pasquali, Genova sarà in zona rossa come il resto del paese – e riguarderanno situazioni importanti che nelle scorse settimane sono state segnalate come sedi di assembramento – specifica il primo cittadino genovese – stiamo studiando come fare con la Protezione Civile”.

Per quanto riguarda i prossimi giorni i controlli di polizia locale e protezione civile saranno rafforzati su tutto il territorio comunale: “Monitoreranno la situazione e daranno ‘consigli adeguati’ a chi non rispetta le norme anti-covid”, ma al momento non sono previsti provvedimenti che regolino l’accesso a determinate zone con dei limiti al numero di persone: con ogni probabilità saranno attivati dei presidi in loco.