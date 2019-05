Genitori tornano a casa dall’ospedale e dimenticano il neonato in taxi.

Una coppia di genitori di Amburgo, tornando a casa dall’ospedale dopo la nascita del loro bebè, ha dimenticato il piccolo a bordo di un taxi. Una volta arrivati a casa, infatti, si sono accorti della dimenticanza. A quel punto il padre ha iniziato a inseguire il veicolo, ma senza riuscire a raggiungerlo. Il tassista ha continuato il suo lavoro ignaro della presenza del bambino che, nel frattempo, continuava a dormire. Immediati gli accertamenti della polizia di Amburgo svolti per rintracciare il taxi, che ha anche pubblicato un post sul proprio sito internet, tramite un annuncio su Facebook. Intanto l’autista si è anche fermato per il pranzo, lanciando il taxi in un parcheggio sotterraneo. Una volta ritornato alla guida del mezzo ha ripreso normalmente il suo lavoro. Siccome il bambino dormiva, l’autista non si è accorto dell’esistenza del suo passeggero. Dopo essere tornato sul suo taxi e si è diretto all’aeroporto di Amburgo, alla ricerca di nuovi clienti. Solo quando è salito il successivo passeggero che si è accorto della presenza del neonato, il tassista ha intuito della dimenticanza dei genitori. Immediatamente è stata chiamata la polizia, che ha preso in consegna il piccolo e lo ha fatto visitare dai paramedici, per escludere qualsiasi possibile problema di salute. Il giorno stesso il neonato è potuto tornare tra le braccia dei genitori. La nascita di un figlio è un evento unico, che tutti i genitori ricordano per il resto della loro vita. Ma per questa coppia sarà sicuramente indimenticabile.