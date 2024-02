Gemelle Maggiorenni: Aurora e Sofia, la Grande Festa di Matilde Brandi

Il 29 Gennaio, una Celebrazione Importante

Matilde Brandi esprime la sua gioia mentre le figlie gemelle, Aurora e Sofia, festeggiano il loro diciottesimo compleanno. La showgirl, ballerina e conduttrice di 54 anni organizza una festa memorabile in casa per celebrare questa tappa significativa.

La Scelta di Stile di Aurora e Sofia

Mentre Aurora opta per un mini dress nero con paillettes e stivali al ginocchio in tono, la sua gemella Sofia preferisce un look casual con jeans, canottiera nera e sneakers. Entrambe radianti, brindano felici a questa nuova fase della loro vita.

Dichiarazioni d’Amore e Momenti condivisi

Matilde Brandi, emozionata, condivide il suo amore per le figlie sui social media: “Siete la mia vita, vi amo più di ogni cosa al mondo! Auguri cucciole di mamma: 18 anni”. Accompagna il messaggio con immagini del festoso party e dei sorrisi radianti delle gemelle.

Torta Black and White e Allestimento Perfetto

Per l’occasione, Matilde sceglie una torta rigorosamente black and white con una corona, curata da Lia Marciello de Il Bazar dello Zucchero. L’allestimento impeccabile, curato da Daniela Tulotta di Roma Feste, completa l’atmosfera festosa.

Un Anno Negli USA e Successi Televisivi

Aurora e Sofia hanno trascorso un semestre negli Stati Uniti lo scorso anno, tornando proprio a gennaio in occasione del loro diciassettesimo compleanno. Aurora, oltre agli studi, ha anche affrontato l’esperienza televisiva come allieva de Il Collegio 8. Nonostante il suo legame con una madre famosa, ha dichiarato: “Ho fatto l’audizione come tutti gli altri e sono stata selezionata”.

Brindisi e Giornata Indimenticabile

Le gemelle accolgono gli auguri e brindano con champagne insieme a Matilde. È una giornata da ricordare, piena di amore, gioia e promesse per il futuro.*****