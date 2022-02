Gdf sequestra capi contraffatti e confezioni ‘falso Viagra’

Oltre 6mila tra confezioni di pillole e bustine di gel di ‘falso Viagra’, che se immessi sul mercato da un calcolo della Guardia di Finanza avrebbero fruttato fino a 100mila euro, e 5mila capi di abbigliamento e accessori di moda contraffatti sono stati sequestrati dalle fiamme gialle di Bologna.

L’operazione delle fiamme gialle è stata condotta in provincia di Reggio Emilia.

In un casolare nella campagne, nelle disponibilità di due italiani con precedenti alle spalle per traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, i militari del nucleo di polizia economico-finanziaria hanno rinvenuto maglioni, tute, felpe, borse e occhiali da sole di marchi dell’alta moda contraffatti e, tra questa merce, anche pillole e bustine di gel contenenti, come accertato da un controllo tossicologico, il principio attivo noto come citrato di Sildenafil, lo stesso usato, è stato chiarito dalle fiamme gialle, per la produzione del ‘Viagra’.

Questi prodotti, di presunta produzione indiana, non recavano alcuna indicazione sull’importatore e non contenevano foglietti informativi. I due italiani sono stati denunciati per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica.