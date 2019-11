Gattino incastrato nel motore di un’auto salvato dalla polizia Locale

Brutta avventura a lieto fine per un gattino che mercoledì mattina si è infilato sotto il cofano di un suv parcheggiato in lungobisagno Istria, probabilmente in cerca di calore e rifugio, ed è rimasto incastrato.

Fortunatamente, alcuni passanti si sono accorti del micetto prima che il proprietario della macchina accendesse il motore. Hanno quindi chiesto aiuto alla polizia Locale, e un agente intervenuto sul posto è riuscito a recuperarlo.

Il gattino, spaventato e infreddolito, ma incolume, è stato affidato ai volontari del Monte Contessa, che valuteranno adesso la sua adozione. E dagli esperti arriva il monito: con il calo delle temperature molti gatti cercano rifugio nei motori delle auto: prima di mettere in moto, è bene controllare sempre che sotto il cofano non vi sia qualche “ospite”