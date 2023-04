Si rende noto che in data 30 marzo 2023 sul portale Consip è stata pubblicata la documentazione relativa alla gara, da esperire tramite servizio di conduzione e gestione di interviste con tecnica mista capi e cati per la realizzazione dell’indagine sul reddito e le condizioni di vita delle famiglie (eu – silc) e dei servizi connessi e strumentali per Istat ed. 2 – CIG CN. 9722460BCB

La documentazione di gara può essere prelevata esclusivamente in formato elettronico. La stessa ha valenza ufficiale solo se firmata digitalmente; diversamente, essa ha una valenza meramente informativa. I chiarimenti sono esclusivamente pubblicati in formato elettronico, anche firmato digitalmente, sui siti indicati nel bando. Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell’apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti all’Albo di cui all’art. 27, comma 3, DPR 445/2000 e disponibile sul sito http://www.agid.gov.it/

Determina a contrarre, bando di gara e atti di gara (capitolato tecnico, disciplinare, modelli di partecipazione, allegati) – pubblicato il 30 marzo 2023 sul portale Consip

Termine di presentazione delle offerte: entro le ore 16.00 del 19 aprile 2023.