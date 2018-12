Gaeta, fiamme all’interno di un’abitazione in via Ladislao

L’incendio ha interessato il terrazzo della casa

Nel pomeriggio di ieri, sabato 08 Dicembre, un incendio è divampato in un’abitazione in via Ladislao.

Dopo la chiamata al 115, i Vigili del fuoco sono giunti sul posto per effettuare le consuete operazioni di spegnimento che hanno evitato che le fiamme, scaturite per cause accidentali, si propagassero al resto dell’abitazione.

Non vi sono stati danni strutturali, sono stati interessati solo alcuni elettrodomestici; non si registrano neanche feriti.