Sono state 4.530 le persone controllate ieri dalle forze dell’ordine in Friuli Venezia Giulia nell’ambito degli accertamenti per il rispetto delle misure di contenimento del coronavirus.

Di queste, 198 sono state sanzionate per inosservanza. Una persona invece è stata denunciata perché trovata fuori casa nonostante fosse positiva al Covid-19. E’ quanto emerge dai dati diffusi dalla Prefettura di Trieste.

Durante i controlli, otto persone sono state denunciate per falso, undici per altri reati.