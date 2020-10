Furto in piazza della Nunziata, arrestato

Ha colpito con una ginocchiata un giovane in modo da distrarlo e portargli via il portafoglio. Il furto è avvenuto in piazza della Nunziata nella serata di sabato 24 ottobre 2020. Protagonista della vicenda un 21enne di origini marocchine, bloccato da alcuni passanti in via Lomellini.

Il giovane è stato arrestato da un equipaggio del Nucleo Radiomobile, insieme a un agente della polizia di Stato per furto aggravato. La refurtiva, 50 euro, è stata recuperata e restituita alla vittima. Questa mattina il giovane è stato processato con rito direttissimo.