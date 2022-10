Furto bus Associazione siciliana Medullolesi spinali – dichiarazione del Sindaco Lagalla

Notizie



“ Esprimo profonda amarezza e rabbia per il furto del bus utilizzato dall’associazione siciliana Medullolesi spinali per il trasporto dei bambini con deficit motori. Un furto che blocca le attività di questi bambini disabili. Il mio appello è a chi ha commesso il furto a restituire il bus. A nome dell’amministrazione, ringrazio i soggetti che hanno subito attivato azioni di solidarietà per permettere di non interrompere il servizio”.

Lo ha dichiarato il sindaco Roberto Lagalla.