Furti in negozi di via XX Settembre, denunciati

Nel pomeriggio di lunedì 11 novembre 2019 in via XX Settembre tre giovani sono stati fermati per un controllo dal personale della stazione carabinieri di Carignano.

I fermati, due ecuadoriani di 20 e 25 anni e un peruviano di 24 anni, tutti gravati da pregiudizi di polizia, al termine degli accertamenti sono stati denunciati per furto aggravato in concorso, poiché sono stati trovati in possesso di abbigliamento e dispositivi tecnologici, risultati asportati da alcuni esercizi commerciali della via.

In tre sono stati anche trovati in possesso di un flacone di metadone e vari attrezzi atti allo scasso, poi sequestrati. La refurtiva, del valore commerciale di circa 900 euro, è stata restituita.