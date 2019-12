Funzionario amministrativo ed ex amministratore imputati per abuso d’ufficio

Si è tenuta nella mattinata di ieri presso il Tribunale di S.Maria C.V, l’udienza preliminare innanzi al giudice che vede come imputati un funzionario amministrativo ed un ex amministratore di Cellole per alcuni reati che sarebbero stati commessi nell’esercizio delle funzioni istituzionali. Ai due imputati, entrambi difesi dall’avvocato Lorenzo Montecuollo, vengono contestati le ipotesi di reato di abuso d’ufficio ed omissione di atti d’ufficio. I fatti risalenti a diversi anni fa vedono come persona offesa un professionista di Caserta. Il Giudice , dopo una non breve camera di consiglio, ha accolto l’eccezione difensiva volta a dichiarare la nullità della richiesta di rinvio a giudizio a carico dei due imputati atteso che, a parere della difesa, e quindi poi dello stesso Gup, non erano state rispettate alcune norme procedurali a garanzia degli allora indagati. Il Gup quindi ha dovuto prendere atto di ciò e dichiarare la nullità degli atti con consequenziale trasmissione di tutto il fascicolo all’ufficio del P.M. per le determinazioni del caso.