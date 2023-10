L’avviso può essere visionato accedendo al seguente indirizzo del sito provinciale: https://www.provincia.tn.it/News/Avvisi/Avviso-pubblico-indicante-il-quadro-esigenziale-per-la-progettazione-realizzazione-e-gestione-dell-impianto-di-trasporto-tra-Trento-ed-il-Monte-Bondone

Con tale documento di indirizzo si intende definire, in via anticipata, il quadro delle richieste alla base della realizzazione del nuovo impianto di trasporto rapido di massa tra Trento ed il Monte Bondone, di carattere urbano per le prime due tratte, ed extraurbano per la parte finale, con contestuale possibile valorizzazione delle aree pubbliche collocate in destra Adige, Sardagna, Vaneze e Vason.