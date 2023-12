Fugatti: “Vigili del Fuoco, orgoglio della comunità”

“La comunità trentina è orgogliosa dei Vigili del Fuoco e di tutta la Protezione Civile ed è bello vedere in questi giorni tanto entusiasmo nel celebrare la ricorrenza di Santa Barbara, occasione per ricordare il vostro quotidiano impegno. Oggi qui voglio citare in particolare gli interventi in Emilia-Romagna e in Friuli-Venezia Giulia, dove le comunità hanno espresso un sentito ringraziamento nei confronti della nostra Protezione Civile. Per tutto il Trentino questo riconoscimento della vostra disponibilità e della vostra competenza è motivo di grande orgoglio e le istituzioni oggi sono qui a celebrare questa ricorrenza con voi. Quando intervenite qui, sul territorio provinciale, o in altre zone sappiamo che portate aiuto ma anche i valori della nostra Autonomia e della comunità trentina, come lo spirito civico e il volontariato. Grazie, quindi, e complimenti per la vostra efficienza.”

Con queste parole il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, è intervenuto oggi in Località Valcanover all’evento organizzato dai Vigili del Fuoco Volontari di Pergine Valsugana per Santa Barbara.