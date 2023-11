Frosinone, programma celebrazioni 4 novembre – Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate.

“In questa importante ricorrenza la nostra comunità celebra valori immutati nel tempo, per i militari di allora e quelli di oggi, onorando, in special modo, tutti coloro che, anche giovanissimi, hanno sacrificato il bene supremo della vita per un ideale di Patria e di attaccamento al dovere – ha dichiarato il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli – Con il 4 novembre, inoltre, il nostro Paese onora il compimento del processo di unificazione nazionale iniziato in epoca risorgimentale, intraprendendo il cammino di affermazione dei principi supremi della Libertà e della Giustizia, pilastri della nostra Carta Costituzionale e della nostra società.

Il sacrificio dei Caduti, dunque, ancora oggi, ci induce a rafforzare i sentimenti di gratitudine verso coloro che hanno compiuto, in ogni tempo, atti di eroismo e abnegazione nei confronti del nostro Paese e si erge a monito contro ogni forma di sopruso, per favorire un’azione di progresso nel rispetto dei principi della Democrazia, della tolleranza, della pace, della coesione sociale e dell’Unità nazionale. Viva l’Italia, viva le Forze Armate, viva la Repubblica!”. Questo il programma delle celebrazioni, con inizio alle ore 10.30 in piazza della Libertà: Onori al prefetto e al comandante del presidio militare di Frosinone; Alzabandiera; Onori ai caduti e deposizione della corona; Lettura del messaggio del Ministro della difesa; Lettura del messaggio del Presidente della Repubblica; Lettura della preghiera della patria. Esecuzione di brani della banda “Romagnoli” e del gruppo polifonico “Città di Frosinone”. La cittadinanza è invitata a partecipare.