Frosinone, nonno indagato per abusi sessuali sulla nipote

Domani al via l’incidente probatorio

La vittima di questa brutale vicenda, è una ragazzina di dieci anni che verrà ascoltata in presenza di psicologi al fine di accertare se le dichiarazioni corrispondano al vero.

La piccola si sarebbe confidata con un’amica della mamma e a lei avrebbe raccontato di quei giochi che faceva con il nonno e delle foto di donne nude che lui le inviava sul telefonino.

I fatti risalgono a qualche mese fa, quando la ragazzina era stata in casa del nonno a Frosinone per alcuni giorni; giorni in cui poi sarebbe stata vittima di abusi sessuali.

Informati i genitori, è subito scattata la denuncia e l’anziano 63enne, difeso dall’avvocato Giuseppe Cosimato, ha respinto ogni accusa.

I genitori della piccola saranno rappresentati dall’avvocato Giampiero Vellucci.