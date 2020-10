Frode prodotti informatici, sequestrati 40mln beni

– La guardia di finanza di Torino ha smantellato un’associazione per delinquere ramificata in tutta Europa, scoprendo una frode transnazionale nel settore dei prodotti informatici in una indagine coordinata da Eurojust. Tra gli indagati c’è anche chi aveva richiesto il reddito di cittadinanza e i contributi di sostegno alle imprese per l’emergenza COVID-19. Diciotto le misure cautelari personali eseguite in tutta Italia, sequestri di beni per oltre 40 milioni di euro. A capo dell’organizzazione due imprenditori torinesi, ora in carcere.