Frode Fiscale in Italia: 85 Indagati, 350 Milioni di Euro Sequestrati

Un’Indagine Scopre una Maxi-Frode da 2 Miliardi di Euro

La Guardia di Finanza ha svelato un intricato schema di frode fiscale, coinvolgendo 85 indagati in tutta Italia. Nel corso dell’operazione “Fast & Clean,” coordinata dalla Procura di Ancona, sono stati disposti sequestri per un totale di 350 milioni di euro.

140 Società Fantasma Coinvolte

Nell’ambito di questa indagine, sono emerse 140 società fantasma, contribuendo a una frode fiscale stimata a quasi 2 miliardi di euro. Le autorità finanziarie di Ancona hanno eseguito oltre 30 perquisizioni in varie province italiane, tra cui Milano, Varese, Brescia, Monza, Padova e Ragusa.

Le Tattiche di Pulizia del Denaro

L’attività investigativa, che ha preso avvio da un controllo fiscale e antiriciclaggio su un imprenditore cinese nel distretto tessile di Corinaldo, ha rivelato un modus operandi chiamato “Fast & Clean.” Questo garantiva la rapida pulizia del denaro attraverso la simulazione di transazioni commerciali inesistenti. Tale metodo consentiva agli imprenditori coinvolti di ottenere profitti immediati dalla frode fiscale.

Il Ruolo dell'”Underground Bank”

Questa frode sembra essere collegata alla “underground bank,” un sistema finanziario occulto a servizio dell’economia illegale. Questo intricato sistema ha facilitato il trasferimento e il riciclaggio di miliardi di euro, utilizzando risorse finanziarie non traccate. Le imprese fantasma, concentrate principalmente in Lombardia, emettevano fatture false per un totale di 1,7 miliardi di euro in due anni.

Sequestro Preventivo da 350 Milioni di Euro

In risposta a questi crimini, le Fiamme Gialle hanno eseguito un sequestro preventivo su conti correnti bancari, auto di pregio, contanti e beni di valore, per un totale di 350 milioni di euro. Questo intervento ha coinvolto 34 decreti di sequestro d’urgenza emessi dalla Procura di Ancona, mirando ad imprese responsabili di evasione fiscale per almeno 22 milioni di euro di IVA.

Azione Decisa Contro 140 Imprese Coinvolte

Le forze dell’ordine sono entrate in azione a Milano e in varie province, sequestrando preventivamente 140 imprese coinvolte nella frode. La cancellazione di tali imprese è stata decisa per prevenire qualsiasi prosecuzione delle loro attività e sono state vietate operazioni bancarie in Italia.

Il Flusso del Denaro Fraudolento

I finanzieri hanno scoperto centri di elaborazione dati che consentivano a imprenditori italiani e cinesi di evadere le tasse, riciclare il denaro all’estero e ottenere profitti in modo celere e occulto. Le fatture false, emesse da una società cartiera, indicavano un conto corrente italiano per il bonifico, ma una volta accreditato, il denaro veniva trasferito all’estero, giustificando operazioni mai avvenute.

Conclusione

Questo caso di frode fiscale mette in luce la necessità di una vigilanza rigorosa e azioni preventive per contrastare pratiche illegali. L’operazione “Fast & Clean” ha dimostrato l’efficacia delle autorità nel contrastare la criminalità finanziaria, proteggendo l’integrità del sistema fiscale italiano.