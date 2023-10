A prescindere dalla scuola scoprire che frequenti oggi, in pochi sono a conoscenza del fatto che esiste la possibilità di frequentare un anno all’estero. Significa che invece di presentarti al solito liceo, al suono della campanella sarai all’estero. Si tratta di una possibilità esterna al singolo istituto, cioè proposta da enti e organizzazioni che sono comunque riconosciute dal Ministero. Vale a dire che frequentando l’anno all’estero non rischi di perdere l’anno esser bocciato. Questa è forse una delle principali paure che i ragazzi e le loro famiglie hanno perciò meglio chiarire fin da subito: il percorso scolastico è in linea con l’esperienza all’estero e al ritorno, recuperi se necessario. Detto ciò che riguarda più il lato amministrativo, passiamo ad approfondire quali sono le principali 5 motivazioni per cui vale la pena fare un’esperienza di quarto anno all’estero oggigiorno.

1. Migliorare la lingua

Anzitutto, è evidente che frequentare il quarto anno di scuola superiore all’estero, ti aiuta a migliorare e potenziare la lingua. Non solo frequenti la scuola all’estero, ma risiedi in una famiglia ospitante che amplifica ancora di più l’esperienza. La completa immersione nel paese straniero 24/7 è il modo perfetto per progredire nell’apprendimento dell’inglese, ad esempio.

Essendo esposto così a lungo alla lingua straniera, progredisci e migliori in modo molto naturale fino a raggiungere un livello eccellente di padronanza, praticamente irraggiungibile studiando nel modo convenzionale.

2. Accedere a un’istruzione di qualità

Diversi paesi che offrono la possibilità di frequentare il quarto anno di scuola superiore all’estero, propongono un’istruzione di alta e altissima qualità, permettendo di accedere a risorse accademiche altrimenti inarrivabili.

Grazie a nuovi approcci didattici e programmi avanzati, il percorso formativo all’estero è decisamente una spanna sopra a quello italiano che non è di certo scevro da pecche e mancanze.

3. Arricchire il Curriculum Vitae

Naturalmente, dopo aver frequentato un anno di scuola all’estero, il tuo CV ne esce arricchito. Questa esperienza va per forza iscritta all’interno del curriculum che spicca in mezzo agli altri. Un’esperienza di questo calibro diventa un punto di forza: dimostra non solo le tue ampie capacità linguistiche, ma anche una maggiore apertura mentale, flessibilità e capacità di apprendimento che sono di certo ricercate dai datori di lavoro al giorno d’oggi.

Le ampie conoscenze e competenze linguistiche sono essenziali nel mondo del lavoro e praticamente richieste in ogni settore.

4. Vivere un’esperienza culturale diversa

Quando si elencano i motivi per cui vale la pena frequentare un anno, bisogna per forza ricordare che si tratta di un’esperienza culturale fuori dall’ordinario.

Non si tratta solo e unicamente di studiare poiché vivi in una famiglia ospitante che permette un’immersione ancora più profonda nella cultura del Paese. Quando torni dall’estero, sei arricchito a livello personale, più aperto e cosmopolita rispetto ai tuoi coetanei.

5. Viaggiare

Infine, quando si studia all’estero per un anno intero, è evidente che si viaggia. L’anno all’estero ti aiuta ad ampliare i tuoi orizzonti e visitare luoghi che altrimenti sarebbero inarrivabili.

Nel tempo libero, puoi visitare luoghi, siti storici e scoprire paesaggi naturali mozzafiato. Costruisci nuovi rapporti e collezioni momenti indimenticabili che restano indelebili nella memoria.