Francia: presidenziali, Macron nettamente in testa 1/o turno

Il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron, ancora non ufficialmente candidato alla rielezione, è nettamente in testa al primo turno delle presidenziali di aprile, secondo un nuovo sondaggio di OpinionWay-Kéa Partners per il quotidiano Les Echos.

Stando all’indagine, su Macron convergono il 26% delle intenzioni di voto.

Seguono, molto staccate, le candidate della destra dei Républicains, Valérie Pécresse, e quella del Rassemblement National, Marine Le Pen, entrambe con il 16%. Il polemista Eric Zemmour, anche lui di estrema destra, avrebbe il 13% dei voti. Seguono, Jean-Luc Mélenchon (sinistra radicale de La France Insoumise) con il 9%, l’ecologista Yannick Jadot (7%) e la sindaca di Parigi, Anne Hidalgo (Partito socialista) con il 6%.