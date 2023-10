Deborah Arbulla, conservatrice paleontologa del Museo Civico di Storia Naturale di Trieste e Federica Moscolin, bibliotecaria del Museo Revoltella di Trieste racconteranno la storia della città con uno sguardo inedito, parlando dei fossili e della geologia nascosta tra i monumenti cittadini e della storia degli edifici e di alcune curiosità architettoniche. Ogni appuntamento, un nuovo percorso. Quest’anno da Piazza Unità a Piazza Sant’Antonio passando per il Molo Audace e le Rive. Escursione accessibile anche alle persone in carrozzina. Prenotazione obbligatoria scrivendo una mail a federica.moscolin@comune.trieste.it

La partecipazione è gratuita previa iscrizione all’attività tramite la compilazione del modulo, scaricabile dalla pagina web del museo https://museostorianaturaletrieste.it La compilazione potrà avvenire anche al momento del ritrovo. Il ritiro del modulo di iscrizione avverrà nel luogo della visita. Ritrovo (pure in caso di maltempo) ore14.45. Il punto di ritrovo: sarà comunicato alla conferma della prenotazione.