Forteto: patto tra commissario e sindaci per prendersi cura delle vittime

Tutelare le vittime e mettere fine alla polemica: questo è l’obiettivo del commissario del Forteto Jacopo Marzetti.

Porre fine a qualsiasi tipo di polemiche e lavorare tutti insieme per la tutela dei lavoratori della cooperativa e delle vittime del Forteto.

È l’obiettivo di un incontro convocato oggi dal commissario del Forteto, Jacopo Marzetti, a cui hanno partecipato, tra gli altri, i sindaci di Vicchio, Filippo Campa Carlà, e quello di Dicomano, Stefano Passiatore, insieme al presidente dell’associazione delle vittime del Forteto Sergio Pietracito.

L’impegno è stato sottoscritto in un verbale. “Abbiamo svolto questa riunione – ha spiegato Marzetti – affinché da oggi non ci siano più polemiche ma per lavorare tutti insieme per la tutela dei lavoratori e delle vittime riconosciute a sentenza, e anche quelle non riconosciute per le quali auspico che il Governo istituisca un fondo”. Inoltre “rinnovo il mio invito al presidente della Regione Toscana Enrico Rossi e al sindaco di Firenze Dario Nardella – ha aggiunto – affinché vengano al Forteto a incontrare lavoratori e vittime”.